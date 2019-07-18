سلاح الجو التركي يدمّر أهدافًا لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365 تمكن سلاح الجو التركي من تدمير أهداف تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة على شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب". جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الخميس. وقالت الوزارة إن سلاح الجوي التركي شنّ غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "قنديل" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب". Advertisements وأشارت إلى تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة للمنظمة الانفصالية، في الغارة الجوية. وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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