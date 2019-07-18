بارزاني: مستعدون لحل المشاكل مع بغداد على أساس الدستور

أربيل/عارف يوسف/الخليج 365

أكد رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، استعداد الإقليم لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع بارزاني، الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ماثيو تولر، والوفد المرافق له.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "تولر قدم التهاني إلى السيد رئيس الإقليم؛ بمناسبة تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة للإقليم، ورجا النجاح لها".

وأوضح البيان "أن تولر عبر عن انزعاجه من إطلاق النار الإجرامي الذي وقع اليوم (الأربعاء) في مطعم بأربيل، وعبر أيضا عن دعمه للأمان والاستقرار في الإقليم".

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والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.



وأضاف بيان رئاسة الإقليم، أنه "جرى التباحث حول علاقات أربيل ـ بغداد والحل الدستوري للمشاكل، وزيادة تعزيز علاقات إقليم كردستان مع أمريكا، واستمرار التعاون بين الإقليم والعراق ودول التحالف لمواجهة الإرهاب في المناطق المهددة بظهور الإرهاب من جديد، وتشجيع الشركات على المشاركة في إعادة إعمار المناطق المتضررة".

من جهته، أعرب بارزاني عن شكره لدعم ومساعدات أمريكا للإقليم والعراق، مؤكدا "رغبة واستعداد إقليم كردستان لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور".

وأشار البيان إلى أنه "تم التباحث بشأن أوضاع المنطقة عموما، والبرامج المستقبلية لحكومة الإقليم، للاستمرار في الإصلاحات وإعادة تنظيم وزارة شؤون البيشمركة (قوات الإقليم)، في جانب آخر من الاجتماع".

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