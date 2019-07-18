مقتل شخص وإصابة ما لايقل عن 35 في حريق متعمد بـ #اليابان

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت سلطات الإطفاء اليابانية إنه تأكد مقتل شخص إثر اندلاع حريق متعمد باستوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو بغرب اليابان.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن السلطات القول إن ما لايقل عن 35 شخصا أصيبوا في الحريق، بينهم 10 أشخاص مازالوا فاقدين الوعي.
وقالت الشرطة اليابانية إن رجلا قام بسكب ما يبدو أنه بنزين حول الاستوديو.
وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن المشتبه به هو رجل يبلغ 41 عاما، ويتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في الحريق.
وقالت هيئة الإذاعة إنه يتردد أن الرجل اعترف أثناء نقله للمستشفى أنه قام بسكب مادة حول الاستوديو قبل أن يشعل النيران.
وجرى إرسال أكثر من 30 شاحنة إطفاء لموقع الحريق، ومازال رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.
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