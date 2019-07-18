تقارير عالمية: #المملكة تتصدر دول #الشرق_الأوسط في استثمارات البيانات الضخمة

صحيفة الخليج الالكترونية

وضع تقرير لشركة التكنولوجيا العالمية «SAP» المملكة العربية السعودية في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار في البيانات الكبيرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لدى الشركة في السعودية، محمد الخوتاني، إلى أن 80% من المؤسسات الرقمية في السعودية تستثمر في البيانات الكبيرة، موضحًا أنه بوسع الشركات الذكية أن تكسب حصصًا سوقية أكبر، وتحقق أرباحًا أعلى، كما بإمكانها أن تسجل نموًّا في عوائدها بنسبة 23%، وفق «العربية».

وقال الخوتاني إن دخل الاستثمار في البيانات السحابية بالسعودية، بات في المرحلة الأخيرة يوازي دخل هذا النوع من الاستثمار في دول مثل فرنسا والصين وبريطانيا، بصورة تعكس تسارع النمو السوق السعودية في هذه الخدمات.

ونوه الخوتاني بقيام معهد التدريب والتطوير التابع لشركة SAP بتدريب أكثر من 900 من الشباب السعوديين وتأهيلهم للوظائف التقنية الحديثة.

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وقال الخوتاني إن أتمتة المعلومات الضخمة تشهد مرحلة تطور كبير في السعودية بحكم برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية 2030، مؤكدًا أن أسباب التحول الرقمي في المملكة يرجع لسعي الشركات إلى رفع تنافسيتها في تقديم أفضل الخدمات للزبائن.

وأضاف الخوتاني أن عدم قدرة الشركات السعودية على الانتظار لتكوين قواعد بيانات تتطلب سنوات عديدة، جعلها تُقبل أكثر على تطوير البيانات السحابية التي توفر خدمة البيانات بشكل أسرع.

وأشار إلى نتائج تقرير شركة SAP الذي كشف أن 66% من صناع القرار في المؤسسات السعودية يرون أن تحويل قواعد البيانات للبيانات السحابية، خلال العام الحالي سوف يستحوذ على 59% من مصاريفهم على تقنية المعلومات.

وتحدث الخوتاني عن استثمار شركة SAP لحوالي 285 مليون ريال في الخدمات السحابية، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أهم المدن الذكية في السعودية، ومع كبريات الشركات، وفي مقدمتها أرامكو السعودية، بما يعزز القدرة على استقطاب الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الحيوي.