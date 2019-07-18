الإطاحة بـ”سائق شاحنة عكس السير” في #العلا

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صحيفة الخليج الالكترونية
ضبطت شعبة مرور محافظة العلا، سائق شاحنة كان يقودها عكس السير؛ وذلك بعد ما انتشر له مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود الشاحنة عكس السير معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال “المرور” عبر حسابه في “تويتر”: “مرور محافظة العلا يقبض على سائق الشاحنة الذي قادها بعكس اتجاه السير”؛ مشيرًا إلى أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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