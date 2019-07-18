كشف غموض إحراق سيارتَيْن في #بيشة

صحيفة الخليج الالكترونية

نجح أفراد البحث والتحري الجنائي بمحافظة بيشة في الكشف عن غموض إحراق متعمَّد لسيارتَيْن، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ تم الإطاحة بشخصَيْن متهمَيْن في وقت قياسي رغم شح المعلومات المتوافرة.

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وتفصيلاً، أشارت المصادر إلى أن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة تمكنوا من القبض على شخصَيْن متهمَيْن بإضرام النيران في سيارتَيْن، إحداهما من نوع جيب لكزس، والأخرى جيب صابون، كانتا متوقفتَيْن أمام أحد المنازل بالمحافظة؛ إذ أضرم مجهول النيران فيهما، ولاذ بالفرار، وهو برفقة شخص آخر.

وأكدت المصادر أنه بعد جمع المعلومات والتحري والبحث تمكَّن أفراد البحث من الإطاحة بهما، وإحالتهما للجهات المعنية لمعرفة أسباب ودوافع جريمتهما.