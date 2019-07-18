أمريكا توقف بيع #تركيا F 35

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكّد البيت الأبيض، أنّه لن يبيع تركيا مقاتلات إف-35 كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي “ستستخدم لاختراق” الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان “للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس -400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة إف -35 مستحيلاً”.
إلا أن المتحدّثة شدّدت على أنّ الولايات المتحدة “ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة إس-400 في تركيا”.
من جهة أخرى، أعلن البنتاغون أن أميركا ستبدأ باستبعاد تركيا رسمياً من برنامج المقاتلة F 35.
وقال البنتاغون إن مصير تركيا في حلف شمال الأطلسي أمر يقرره الحلف نفسه.
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