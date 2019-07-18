الان تتابع كائنات فضائية تدفع 1.6 مليون شخص لاقتحام منشأة عسكرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أوشك مليون و600 ألف رجل اقتحام منشأة عسكرية أمريكية في وكالة نيفادا، بسبب مزحة على صفحة رجل بفيس بوك.
وقال صاحب المزحة ويدعى ماتي روبرتس، لشبكة (كي آر أو إن): “الأمر بمجمله ساخر، حاولت جعل الأمر يبدو وكأنه مزحة لكن بعض الأشخاص في النهاية أخذوه على محمل الجد”.
وأضاف: “نشرتها ذلك في 27 (حزيران) يونيو كنوع من المزاح، وانتظرت تسجيل الإعجابات (بالصفحة) لثلاثة أيام، وقام 40 شخصا بتسجيل إعجابهم ثم قامت أعداد غفيرة بعدها بذلك”.
وبحلول مساء الأربعاء تعهد أكثر من 6ر1 مليون شخص على فيس بوك بالمشاركة في اقتحام منشأة عسكرية في نيفادا تعرف باسم “إريا 51” أو “المنطقة 51″، معتقدين فعلا أن الحكومة تحتجز كائنات فضائية فيها.
وكان من المقرر أن ينطلق ذلك الجمع في الثالثة صباحا (1000 بتوقيت جرينتش) يوم 20 (أيلول) سبتمبر.
وجاء في صفحة الحدث على فيسبوك: “سوف نلتقي جميعا في منطقة إليان سنتر 51 السياحية ، وننسق دخولنا”.
وكانت متحدثة باسم القوات الجوية قالت في بيان نقلته محطة (إيه بي سي) إن أي “محاولة للوصول بشكل غير قانوني للمنشآت العسكرية أو مناطق التدريب العسكري أمر خطير”.
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