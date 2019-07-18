إخلاء سبيل فني تشريح ومساعد حانوتي بقضية "تبديل الجثث" في مشرحة زينهم

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
قررت نيابة جنوب القاهرة، منذ قليل، إخلاء سبيل أحمد الرفاعي فني تشريح بمشرحة زينهم، و"يسري" مساعد حانوتي، بضمان محل إقامتهما في القضية التي تجري معهما، لإتهامهما بالإهمال لقيامهما بتسليم جثة فتاة إريترية منتحرة لأسرة ليبية توفيت ابنتهم أثناء إجراء عملية شفط دهون بإحدى المستشفيات الخاصة، ما أسفر عن نقل جثة الفتاة الأفريقية بالخطأ إلى ليبيا، والتحفظ عليها داخل الأراض الليبية بعد اكتشاف الأسرة الواقعة.
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وكشفت التحقيقات، أنه أثناء استلام حانوتي سفارة إريتريا بالقاهرة جثة فتاة إريترية، 18 سنة، تبين أن الجثة تم تسليمها إلى حانوتي سفارة ليبيا، عن طريق الخطأ، وتم نقلها لدولة ليبيا، وتبين أن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في إحدى المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، التي فتحت تحقيقا في الواقعة.
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من Sky News Arabia
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الإخوان وإيران.. تحالف المصالح المشبوهة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.