الجنيه السوداني يتفاعل مع الاتفاق السياسي وينمو مقابل الدولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الجنيه السوداني يتفاعل مع الاتفاق السياسي وينمو مقابل الدولارالجنيه السوداني يتفاعل مع الاتفاق السياسي وينمو مقابل الدولار

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، في السوق الموازية (السوداء) الأربعاء، عقب التوقيع على اتفاق سياسي بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وذكر متعاملون في السوق الموازية، أن قيمة الجنيه السوداني صعدت أمام الدولار في تداولات اليوم، مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضحوا أن سعر شراء الدولار سجل 61 جنيها مقارنة بـ 64 جنيها، الثلاثاء، وأرجعوا ارتفاع العملة المحلية، إلى التوقيع على الاتفاق السياسي، متوقعين مزيدا مع الصعود عقب التوقيع على الإعلان الدستوري المقرر، يوم الجمعة.

السودان.. الاتفاق السياسي

مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

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ووقع الفرقاء السودانيون، اليوم في الخرطوم، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري و"قوى التغيير".

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم "قوى التغيير"، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

المصدر: "الأناضول"