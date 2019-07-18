الإدارة الأمريكية ترسل 500 جندى إضافى إلى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن أنه سيتم إرسال قوة قوامها 500 جندي أمريكي إلى المملكة العربية السعودية في خطوة تستهدف بها واشنطن تعزيز علاقاتها العسكرية مع المملكة وبالتزامن مع تزايد حالة التوتر مع إيران.
وأشارت تلك المصادر إلى أن هذه القوة سيتم إرسالها إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية الموجودة بمنطقة صحراوية بشرق العاصمة السعودية الرياض، والتي بها عدد صغير من القوات وأفراد المساعدة، كما أن هناك استعدادات مبدئية تجري لإدخال تحسينات على بطارية صواريخ "باتريوت" الدفاعية ومهبط الطائرات هناك.
وأرادت الولايات المتحدة القوات بالقاعدة لبعض الوقت نظرا لأن التقييمات الأمنية أظهرت أن الصواريخ الإيرانية تجد فترة صعبة لاستهداف تلك القاعدة البعيدة عنها.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في الشهر الماضي عن إرسال قوة إضافية قوامها 1000 جندي إلى الشرق الأوسط جراء التوترات مع إيران لكنها لم تحدد الدول التي ستتجه لها القوات.
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