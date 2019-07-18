الشهرة لاتعني النجاح

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صحيفة الخليج الإلكترونية
” أصبحنا نتساءل اليوم كثيراً حول موضوع الشهرة وتساؤلاتنا في بعض الأحيان لانصل بها الى جواب ،
كيف لأشخاص اصبح لديهم هذا العدد من الجماهيرية دون محتوى يقدمونه؟ ام هل الناس حقاً يبحثون على من لا يقدم لهم محتوى وفائدة؟
أصبح طريق الشهرة طريق سهلاً للوصول له ولا يهتم البعض في أن تكون بداية طريقه في الشهرة سلبية ام إيجابية من خلال خلق إثارة للجدل نحو موضوع ما او إقحام خصوصياته لجذب الناس في تصويره لكل مايحدث في يومه ٫ وحياته ٫ واسراره الشخصية التي ربما تفقد خصوصيته وتنعكس سلباً على من هم حوله!
أصبحت الشهرة هوس لدى البعض التي تكون غايته من خلالها فقط غايه مادية او عدد كبير من المشاهدات والمتابعين حتى وإن كانت شهرة فارغة ٫ الوصول للشهرة لايعني وصولك الى النجاح فالكل قادراً على أن يصبح مشهوراً لكن قلة منهم من يصبح ذو محتوى وتأثير!
وليست كل شهرة سلبية لكن على كل من يريد الوصول لها سريعاً لايتناسى فكرة أن من يصل دون محتوى لن يبقى طويلاً ولن يترك اثراً سيتذكره الناس من بعده ٫ علينا أن نهتم في ماذا سنضيف لهذا العالم و ما الرسالة التي نريد إيصالها في ان تدفعنا للشهرة الحقيقية التي تترك اثراً ايجابياً لايمحى ولو بعد سنوات.
بقلم
عهود القطيمي
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