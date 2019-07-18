شكرا لقرائتكم الجبير يلتقي وزير خارجية فنلندا ومسؤولَين أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 10 ساعات في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 21:43

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بجدة اليوم (الأربعاء)، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون دول الخليج العربي تيموثي لندر كينغ، والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث.



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وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، والمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بالخيور، والسفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هينزل.

إلى ذلك، استقبل الجبير، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس.

وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.