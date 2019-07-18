شكرا لقرائتكم السودان: توقيع الاتفاق السياسي بالاحرف الاولى بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 17 يوليو 2019 - اخر تحديث في 17 يوليو 2019 / 16:12

وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم اليوم (الاربعاء) بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان (ابريل) الماضي.



وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في ارجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" بأن الطرفين وقعا "الإعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة ليلاً استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لانجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضاً باسم "حميدتي" والذي وقع الوثيقة بالنيابة عن المجلس العسكري، لوكالة "فرانس برس": "هذه لحظة تاريخية" للسودان. وقال في كلمة تلت التوقيع إنّ "الاتفاق يفتح عهداً جديداً وواعداً من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير".

ويقود حميدتي أيضاً قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع.

من جهته قال نائب رئيس حزب الامة القومي ابراهيم الأمين: "هناك وثيقتان، الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية". وتابع: "تم فجر اليوم إكمال التفاوض حول الوثيقة الأولى وهي الإعلان السياسي وسيتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى".

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 تموز (يوليو) الجاري تم برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك "مجلس سيادي" لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

ويتألف المجلس من 11 عضواً، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهراً.

وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة. وأحدث الاتفاق اختراقاً في الأزمة السياسية التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير في نيسان بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.

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وتصاعدت حدة التوتر في 3 حزيران مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع بالوقوف خلف فض الاعتصام لكن جنرالات الجيش أصروا أنهم لم يأمروا بالفض الدامي للاعتصام.

وتم ارجاء محادثات إنجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 تموز عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحافي: "لقد اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على اتفاق كبير جداً يشكل خطوة حاسمة في مسار التوافق الشامل بين القوتين". وأضاف أن "هذا الاتفاق يفتح عهداً جديداً ويسهل التربة للخطوة التالية وهي دراسة وتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية".

وقال الأمين إن "توقيع الوثيقة السياسية يمثل هذا جزءاً مصغراً من الاتفاق اما الوثيقة الثانية الإعلان الدستوري ففي الجلسة التالية الجمعة المقبلة". ومن المتوقع أن تتضمن جولة المباحثات المقبلة مناقشة مسألة "الحصانة المطلقة" لجنرالات المجلس العسكري الحاكم تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات.

وقبل بدء جلسة المفاوضات مساء أمس الثلثاء، أكّد قياديون في حركة الاحتجاج رفضهم منح جنرالات الجيش "حصانة مطلقة". وقال القيادي في حركة الاحتجاج أحمد الربيع، والذي وقع الاتفاق بالنيابة عن المحتجين، في اتصال مع "فرانس برس": "نرفض ذلك تماماً".

لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لـ"فرانس برس" إن "الحصانة ليست موضوع خلاف" بين الطرفين. وخرج قادة المجلس العسكري من القاعة وسط هتافات الصحافيين وموظفي الفندق "مدنية مدنية"، أحد الشعارات والمطالب الرئيسية لحركة الاحتجاج، حسب ما أفاد صحافي في "فرانس برس" في المكان.

وعلى مقربة من مقر توقيع الاتفاق تجمع نحو مئة شخص غالبيتهم نساء ملوّحين بإعلام السودان وهاتفين "مدنية مدنية".

وقال المبعوث والمفاوض الإثيوبي محمود دردير والدموع في عينيه من شدة التأثر إنّ السودان "بلد عظيم وأصيل يجب أن يخرج من بوتقة الفقر والحصار وسجل ما يسمى بالدول الراعية للإرهاب". وتابع: "هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي. هنيئا للسودان وهنيئاً لأفريقيا".