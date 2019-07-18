شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الشورى السعودى يؤكد أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الشورى السعودة، الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية روسيا الاتحادية، والتى وتؤكدها الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وأشار- في تصريح صحفي بعد استقباله عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما رزوان كوربانوف- إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة مهمة، نظرًا للروابط المشتركة بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي حيث يهدف الجانبان إلى تعزيز علاقاتهما بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

واوضح نائب رئيس مجلس الشورى أنه تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والدور الروسي في مجالات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والدوما في جمهورية روسيا الاتحادية.

وشدد الدكتور عبدالله المعطاني، خلال الاستقبال على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وروسيا خصوصًا في الجانب الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتًا معاليه إلى أن مجلس الشورى يقوم بدور في مجال الدبلوماسية البرلمانية لربط وتوثيق علاقات المملكة من خلال لجان الصداقة مع مختلف المجالس والاتحادات البرلمانية لتبادل وتقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق بما يُسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية ولاسيما على الصعيد البرلماني.

Advertisements

من جانب آخر، بيّن الدكتور رزوان كوربانوف، أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد لمجلس الشورى تهدف إلى دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية،أمس، في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور فايز بن عبدالله الشهري اجتماعًا مع عضو الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية نائب رئيس لجنة المراقبة والنظام في مجلس الدوما الدكتور رزوان كوربانوف.

وتناول الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات السعودية الروسية ومد جسور التعاون بينهما في شتى المجالات.