شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى: نسعى إلى حل لا يضر بالمدنيين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس الأربعاء، أنه يتم بحث حلول بشأن إدلب السورية لا تضر بالمدنيين هناك.

وقال لافروف تعليقاً على الوضع في إدلب السورية: "لا يمكننا أن نتسامح إلى ما لا نهاية مع تواجد عشرات الآلاف من المتشددين المتطرفين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وسنبحث في الوقت نفسه، عن حل لا يضر بالسكان المدنيين"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

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وأضاف الوزير الروسي، في مقابلة صحفية، أن القضاء على بؤرة الإرهاب في سوريا يعتبر من مصلحة الاتحاد الأوروبي، لأنه سيخفض مستوى التهديد الإرهابي القادم من المنطقة، ويقلل من تدفق المهاجرين.