شكرا لقرائتكم خبر عن ورش تعليمية وترفيهية في «أجيال المستقبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تتواصل فعاليات الموسم الصيفي لمكتبة أجيال المستقبل، بجمعية محمد بن خالد آل نهيان، تحت شعار: «جيل قارئ..جيل قادر على التحدي» حتى 25 يوليو الجاري، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والذي يتميز بباقة من البرامج القرائية المتخصصة التي تقدم القراءة في قالب محبب لنفس الطفل، و تخاطب حواسه، ومن هذه البرامج «أنا أقرأ قصتي بنفسي»، الذي يعمل على تطوير مهارات القراءة باللغة العربية لمن يعانون ضعفاً فيها من عمر 6 سنوات فما فوق.
وتقدم المكتبة في هذا الموسم، عدداً من البرامج التعزيزية التي تعمل على تطوير وبناء شخصية النشء وصقلها.
وتخصص المكتبة جزءاً من أنشطتها للبرامج الترفيهية والرحلات و الزيارات.
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