شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 تقديراً لمكانتها المتميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد خالد عبدالله تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير ”الخليج 365”، أن اختيار دبي من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب لتكون عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 اختيار صادف أهله، في الزمان والمكان، ففي الأولى جاء اختيار دبي متزامناً مع حدثها الدولي الأكبر الذي ستستضيفه في إكسبو دبي 2020، الذي تشارك فيه 192 دولة، ومن حيث المكان، فإن في دبي مدينة إعلامية عالمية ومناطق حرة تتصل بصناعة الإعلام، يعمل فيها أكثر من 4000 مؤسسة. وقال تريم: «يسجل لدولة الإمارات بوجه عام ومدينة دبي على وجه الخصوص، اهتمامها الكبير بالإعلام من مختلف النواحي، فهي محطة أنظار الإعلام العالمي بشكل دائم، نظير ما تتمتع به من موقع ريادي، وتنظيمها لأحداث كبرى على مدار العام، حتى أصبحت عين العالم بأكمله عليها للمشاركة في أي من أحداثها». وإلى جانب ذلك كله، يسجل للإمارات موقفها من الإعلام واحترامها لدوره ومهامه السامية، وهي تتمتع بسقف عالٍ من الحريات والمساحة الكبيرة لأداء الدور دون أي مضايقات أو تدخل، ناهيك عن احتضانها لجائزة الصحافة العربية التي تحتفل كل عام برواد الإعلام في منطقتنا العربية، فضلاً عن تنظيمها للعديد من الأحداث الإعلامية الأبرز على المستوى العربي وحتى العالمي، أولها منتدى الإعلام العربي وملتقى رواد التواصل ومنتدى الإعلام الإماراتي، والتي تقام جميعاً في دبي، وثانيها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يقام في الشارقة سنوياً. هذا كله، أهّل دبي لتكون عاصمة الإعلام العربي للعام القادم، ويسجل هنا التقدير للمجلس الوطني للإعلام الذي تقدم بهذا المقترح، فجاءت الموافقة العربية على اختيار دبي بالإجماع، لما لهذه المدينة من بريق خاص ومحبة باتت تسكن كل القلوب.

أكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي هو تقدير لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أطلقها سموه قبل عشرين عاماً عندما وضع حجر الأساس لهذه العاصمة عبر إنشاء مدينة دبي للإعلام وأطلق العديد من المشاريع الإعلامية والجوائز الصحفية وغيرها. جاءت تصريحات محمد القرقاوي بمناسبة اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب دبي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020، وقال في هذه المناسبة: «كلفنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتأسيس مدينة دبي للإعلام بجانب مدينة دبي للإنترنت في حينها لأنه أدرك قبل الجميع أن هذين القطاعين سيندمجان خلال عقد أو عقدين... واليوم تتصدر المنطقة في تصدير المحتوى الإلكتروني.. وتضم أكثر من ٤٠٠٠ شركة تعمل في قطاع الإعلام». وأضاف: «ثقة صاحب السمو في الشباب المواطن في ذلك الحين لتأسيس قطاع إعلامي جديد ودعمه لكافة المشاريع الإعلامية يعكس قدرة دبي في خلق قطاعات جديدة وقيادتها لأفكار جديدة أصحبت نموذجاً يحتذى في العديد من البلدان». وأوضح القرقاوي أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي هو مكسب إعلامي وتنموي لدولة الإمارات يضع مسؤولية مضاعفة على جميع العاملين في هذا القطاع للارتقاء به، وإكمال المسيرة وتحقيق رؤية القيادة في الصدارة العالمية في كافة القطاعات، واختتم قائلاً: «الإعلام اليوم محرك رئيسي للتنمية.. وأداة مؤثرة في التغيير الإيجابي... وركن أساسي في القوة الناعمة لأية دولة تتطلع لترسيخ مكانة عالمية حقيقية».

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اختيار وزراء الإعلام العرب، مدينة دبي لتكون عاصمة للإعلام العربي لعام 2020. وقال سموه على «تويتر»: «نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة... هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي». وأضاف سموه: «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الإعلامية لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة، اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها».

أكد وزراء الإعلام العرب، أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، يأتي تأكيداً للدور الرائد للإمارات في صناعة الإعلام، وتجسيداً للدور الكبير الذي تقوم به إمارة دبي على صعيد الإعلام العربي والدولي.

وثمن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية هذا الاختيار، وقال: إن هذا الاختيار له أسبابه الموضوعية ونحن نثق أن دبي بمؤسساتها وأفرادها يستحقون هذا التقدير.

وأضاف: دبي قدمت الكثير للثقافة والإعلام العربي، ومن حقها أن تكون عاصمة الإعلام العربي.

من جانبها ثمنت جمانة غنيمات، وزيرة دولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقالت إنها مبادرة طيبة، معربة عن ثقتها بقدرة دبي بأن تكون عاصمة للإعلام العربي، وأن تخدم المشهد الإعلامي والقضايا العربية، وأن تعزز من دور الإعلام في خدمة القضايا العربية المصيرية، وقدمت التهنئة لدولة الإمارات على هذا الاختيار.

وهنأ محمد الجابري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت دولة الإمارات على هذا الاختيار، وأكد أنه من شأنه أن يدعم القضايا العربية، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق والسداد في خطواتها كافة .

وهنأ الدكتور عبدالرحمن محمد البحر، وكيل وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين دولة الإمارات على اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وقال إن الإمارات دائماً ما تنطبق عليها كافة المعايير، وذلك لتبوئها مكانة عالية بين الأشقاء في الوطن العربي.

وأضاف: ليس بغريب أن يكون هناك إجماع من الحضور على هذا الاختيار لأهمية دبي الإعلامية والثقافية في الوطن العربي. (وام)



دبي.. مناطق حرة أوجدت مجتمعاً قوامه 4000 شركة متخصصة



دبي:”الخليج 365”



توج اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب، أمس، لدبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 في ختام اجتماعات دورته ال50 في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مسيرة حافلة، خاصتها الإمارة على مدار نحو عقدين من الزمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار رؤية سموه لمستقبل الإعلام ليس فقط في حدود دولة الإمارات؛ ولكن على المستوى العربي الأشمل؛ لتثمر تلك الرؤية تقديراً عربياً مستحقاً، وإشادة إقليمية؛ تشهد بالريادة الإماراتية في القطاع الإعلامي، أسوة ببقية القطاعات، التي تسعى الدولة لتبوؤ الرقم واحد فيها؛ حيث شكّلت مبادرات دبي الإعلامية محرك دفع؛ لتطوير قطاعاته كافة.

يأتي هذا الاختيار؛ ليؤكد مجدداً جدارة دبي بمواصلة الدور الذي قررته لنفسها؛ للاضطلاع بدور رئيسي في قيادة جهود التطوير الإعلامي في المنطقة؛ حيث ترجمت هذا القرار إلى إنجازات كان لها أثرها الواضح في تشكيل ملامح خريطة الإعلام في المنطقة برؤية واضحة لمتطلبات التطوير، وبتوظيف واعٍ للإمكانات والقدرات التي واصلت دبي بناءها على مدار سنوات برؤية قائد نهضتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ حيث وجّه سموه بإطلاق المبادرات والمشاريع، التي أراد لها أن تكون محركات دفع لها من الحضور والتأثير ما يؤهلها للقيام بدور ملموس في دفع مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة قدماً، والنهوض بقدرات هذه الصناعة بكافة قطاعاتها، واستعادة المكانة الرائدة للإعلام العربي كمحور رئيسي من محاور التنمية الشاملة في المنطقة.

تقدير عربي

واعتبرت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن التقدير العربي؛ المتجسّد في القرار الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب؛ يعبّر بجلاء عن البصمة الإيجابية الواضحة، التي تركتها دبي على صفحة الإعلام العربي، ويعنون قصة النجاح، التي سطرتها الإمارة على مدار ما يناهز العقدين من الزمان، بتوجيهات راعي الإعلام والإعلاميين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد في أكثر من مناسبة، وضمن لقاءاته العديدة مع الإعلاميين من داخل الدولة وخارجها- والتي يحرص فيها على الإصغاء لآرائهم ومقترحاتهم وتبادل الأفكار معهم-، أن الإعلام هو شريك رئيسي في مسيرة التطوير والتنمية في عالمنا العربي، وهي القناعة التي عبّر عنها سموه؛ من خلال ما وجّه بإطلاقه من مبادرات ومشاريع؛ استهدفت جميعها خدمة الإعلام العربي، وتعزيز مساراته، ومنحه المقومات اللازمة؛ لتأكيد قدرته على مواكبة طموحات وتطلعات المجتمع العربي، والتعبير عن آماله لمستقبل حافل بالفرص، ينعم فيه جميع الأشقاء بأسباب الخير والازدهار.

وأكدت أن دبي تمكنت في إطار هذه الرؤية، وهذا الدعم الكبير من جانب سموه من تحقيق قفزات نوعية في مجال إرساء البنية التحتية، التي تخدم مختلف قطاعات الإعلام، وعملت على إقامة دعائم مجتمع إعلامي آخذ في النمو بات نموذجاً عالمياً في المجتمعات الإعلامية المتخصصة، مدعوماً ببنية تشريعية وتنظيمية؛ تتيح حرية التعبير في إطار من المسؤولية الذاتية، النابعة من وعي كامل بأبعاد التحديات المحيطة، وتراعي مصالح المجتمع، وتعمل على المساهمة في ازدهاره، وتقدم أفراده، وتطور قدراته، وأقرنت ذلك بنهج يقوم على تشجيع الإبداع، وتحفيز المبدعين، وتطوير القدرات والكفاءات الإعلامية الوطنية، وفتح الباب أمام المواهب الإعلامية من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم، ما كان له بالغ الأثر في بناء هذه المكانة المتميزة، التي يشاركنا العرب جميعاً اليوم في الاحتفاء بها.

البدايات

وكان تأسيس «نادي دبي للصحافة» في عام 1999، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إشارة البدء لانطلاق المرحلة الجديدة، التي خاضتها دبي في رحلتها الحافلة مع الإعلام؛ حيث أراد سموه من وراء إطلاق النادي؛ استحداث منصة تسهم في تعزيز الحوار البنّاء بين العاملين في مختلف القطاعات الإعلامية ليس فقط على مستوى دولة الإمارات؛ ولكن على الصعيد العربي الأشمل، وعهد سموه لكوادر وطنية شابة بمهمة تأسيس هذا النادي، الذي تحول خلال سنوات وجيزة إلى قوة دافعة؛ للتطوير الإعلامي في المنطقة، ومبادرات النادي عززت حواراً مهنياً متخصصاً.

وما لبث النادي أن شرع على الفور في وضع رؤية صاحب فكرة تأسيسه موضع التنفيذ العملي؛ وذلك بإطلاق مبادرتين؛ احتفظتا إلى اليوم بمكانتهما كأهم المبادرات، التي عرفها عالم الإعلام العربي على مدار عقود؛ وهما: «منتدى الإعلام العربي»؛ و«جائزة الصحافة العربية»؛ حيث باشر المنتدى على مدار سنواته، التي قاربت العشرين، رسالته الرئيسية كمنصة رئيسية لنقاشات مهنية، شارك فيها خلال دوراته المتعاقبة نخبة رموز العمل الإعلامي العربي، وأهم الكتّاب والمفكرين في المنطقة.



جسور الحوار



ولم يقتصر إسهام «منتدى الإعلام العربي» على إقامة جسور الحوار حول أهم القضايا والموضوعات المتعلقة بالإعلام في منطقتنا، واستعراض أهم التحديات، التي تواجهه وسبل التغلب عليها؛ لإطلاق طاقاته كاملة؛ بل لعب دوراً محورياً في توصيف الواقع، بما يخدم المجتمعات العربية، ويعينها على تحقيق تطلعاتها لمستقبل أفضل؛ يسهم فيه الإعلام في تأسيس الرخاء والازدهار؛ بل أردف هذا الحوار بجهد بحثي علمي موثق، بالتعاون مع مجموعة من أهم المراكز البحثية والأكاديمية في تقديم تقرير «نظرة على الإعلام العربي»، الذي تحول عبر إصداراته المتتابعة إلى مرجع مهني مشمول بالحقائق والأرقام تم من خلالها رصد أهم تفاصيل الواقع الإعلامي في المنطقة العربية، وأبرز المؤثرات في مسيرته، وأفضل سيناريوهات الاستعداد لمستقبله.

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مدن إعلامية متخصصة



وأحدثت دبي نقلة نوعية مهمة؛ بتأسيس منطقة حرة مخصصة للأنشطة الإعلامية، تحولت خلال سنوات قليلة إلى أكبر تجمع إعلامي عالمي في المنطقة؛ وهي «مدينة دبي للإعلام»، التي انطلقت في عام 2001، وأخذت في النمو بخطوات بالغة السرعة، وتطور معها مجتمعها الإعلامي الضخم، الذي يضم أكبر وأهم الأسماء في عالم الإعلام؛ من خلال المقار الإقليمية لوكالات الأنباء العالمية، وشبكات التلفزيون والفضائيات والشبكات الإذاعية وشركات الدعاية والإعلان، وغيرها من القطاعات المُكملة.

وكانت مجموعة «قنوات إم بي سي» من باكورة المؤسسات الإعلامية، التي قررت نقل نشاطها بالكامل من مقرها في لندن إلى مدينة دبي للإعلام مع بداياتها الأولى، وكان لإطلاق الرؤية الجديدة للعمل الإعلامي في دبي أثره في استقطاب أكبر الأسماء العالمية؛ مثل: شبكة «سي إن إن» التي اختارت دبي؛ لإطلاق موقعها، و«سي إن إن بالعربية» على شبكة الإنترنت من مكاتبها في مدينة دبي للإعلام، التي ما لبثت أن توسعت أعمالها فيها؛ بافتتاح استوديو للأخبار في عام 2016؛ تزامناً مع الذكرى ال14 لإطلاق موقعها العربي.

ومن بين الأسماء الكبرى الأخرى العاملة في المدينة «طومسون رويترز» العالمية، و«وكالة الصحافة الفرنسية» ووكالة «أسوشيتد برس» وشركة بلومبيرج، العالمية لمعلومات المال والأعمال والأخبار، وهيئة الإذاعة البريطانية BBC وغيرها المئات من شبكات البث الفضائي والإذاعي، والخدمات الإعلامية المتنوعة.

وكان تأسيس «مدينة دبي للاستوديوهات» في عام 2005 نقطة تحول جديدة أسست لمرحلة مهمة في رحلة دبي مع العمل الإعلامي العالمي؛ حيث ساهم إطلاق هذه المدينة في ترسيخ مكانة دبي ليس فقط كمركز إعلامي من الطراز الأول في المنطقة؛ ولكن أيضاً كمركز جديد للإنتاج السينمائي، جذب انتباه صنّاع السينما في العالم؛ لما تتمتع به الإمارة من مقومات طبيعية ولوجستية أهلتها في أن تكون الموقع الجديد لتصوير أعمالهم السينمائية، كما ساهمت المدينة في تلبية الطلب الآخذ في النمو من قطاعات عدة؛ مثل: البث الفضائي والإنتاج التلفزيوني والموسيقي وغيرها من الأنشطة الإعلامية الإبداعية، ومن أبرزها: مؤسسة دبي للإعلام، ويوتيوب سبيس، وشركة «فيلم وركس»، و«شبكة قنوات ديسكفري».

وتشكّل المدن الثلاث «دبي للإعلام» و«دبي للاستوديوهات» و«دبي للإنتاج» مجتمعاً هو الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويحفل بكل مقومات التميز في المجالات الإعلامية المختلفة لأكثر من 4000 شركة إعلامية متخصصة 33 ألف مهني متخصص يعملون في المؤسسات القائمة في المدن الثلاث.

وتتواصل مسيرة دبي وإسهاماتها في مضمار التطوير الإعلامي على المستوى العربي في إطار سعيها المستمر إلى إحداث فارق إيجابي في المنطقة؛ سعياً إلى تعميم الفائدة وهو النهج الذي طالما اتسمت به دبي والسمة التي تميز دولة الإمارات نحو مزيد من فرص التميز ومنح الشعوب العربية الفرص التي تمكنها من ترسيخ أسس مرحلة جديدة ليؤكد فيها العرب ريادتهم.



دبي تفردت بصناعة مستقبل عربي



احتفت القيادات الإعلامية المحلية وبارك مسؤولون وكتّاب باختيار دبي، عاصمة للإعلام العربي، من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب خلال ختام اجتماعات دورته ال50، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة؛ وذلك تأكيداً للدور المهم لدبي حاضنة للإعلام العربي والدولي، وقالوا: «دبي تفردت بصناعة مستقبل إعلامي عربي».

ويرى ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، أن «إعلان دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020؛ يأتي تتويجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

بدوره قال أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام: إن اختيار مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي في 2020، جاء ثمرة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ كي تصبح الإمارة مركز صناعة إعلام المستقبل.

وقالت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، إن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي، نتيجة واقعية لرؤية آمنت بفعالية الإعلام، وأضافت: دبي لا تجاريها اليوم أي مدينة عربية بهذا الحجم الهائل من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذين تقاطروا إليها.

وقال سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، دبي تتوج عاصمة للإعلام العربي، عن جدارة واستحقاق، فهي المدينة التي احتضنت الإعلام والإعلاميين العرب منذ أزيد من عقدين، وفتحت قلبها وعقلها وكل أفق التطوير الممكنة؛ لمواكبة المتغيرات.

بدوره عبّر ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، عن اعتزازه بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب، وقال: نهدي هذا التقدير إلى من حوّل دبي إلى عاصمة فعلية للإعلام العربي.



يتوج مسيرة حافلة بالإنجازات

قيادات إماراتية: استحقاق طبيعي لمدينة القلوب والعقول



متابعة:جيهان شعيب



دبي عاصمة للإعلام العربي 2020.. استحقاق جديد على طريق الريادة والابتكار لمدينة السعادة والتسامح والذكاء الاصطناعي، دبي تفردت ببنية تحتية إعلامية غير مسبوقة؛ فاستحقت أن تكون بالفعل مدينة القلوب والعقول؛ فهي أول من أنشأت مدينة الإعلام، واحتضنت عشرات الشركات، ومئات الشبكات التي تبث إشعاعاً وحضارة من دبي إلى العالم، وأطلقت «جائزة الصحافة العربية»، وأسست واحتضنت «منتدى الإعلام العربي»، و«منتدى رواد التواصل الاجتماعي»، وغيرهما الكثير، هنيئاً دبي الأرض الخصبة بالأفكار البراقة، والرؤى السبّاقة، والمبادرات الخلاقة، المملوءة بكل ما يسلب العقول والقلوب، ويبهر الأعين بالأفكار، والمستجدات، والفعاليات، والنشاطات، دوماً على طريق الريادة الإعلامية.. دوماً هي الأولى.

القيادات الإعلامية المواطنة، تهنئ دبي؛ باختيارها عاصمة للإعلام العربي 2020، مؤكدين أنه اختيار صادف أهله، وجاء في موقعه ومكانه الصائب تماماً، ومما قالوه الآتي:

تاريخ حافل

محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات: اختيار دبي لم يأت من فراغ؛ فتاريخ الدولة، وخاصة قطاع الإعلام، تاريخ حافل بالإنجازات، وبالكثير من الأنشطة العالمية والعربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول التي لها السبق في بعض المناسبات، والمؤتمرات العربية المهمة جداً في قطاع الإعلام، ولاشك أيضاً أن دبي تحديداً منطلق لكثير من المبادرات العالمية، وتواجد الكثير من وسائل الإعلام اليوم في دبي، ودولة الإمارات؛ ساهم في ترشيحها بشكل كبير، وكان حرص الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، على إبراز هذا الدور والحصول على هذا الإنجاز، وخاصة تزامناً مع حدث مهم جداً في الدولة، وفي العالم؛ وهو استضافة «إكسبو 2020»، وهذا الاختيار جاء في وقته، وسيكون له دور كبير في نشر الثقافة العربية؛ من خلال الأنشطة المختلفة.

جديرة بالاستحقاق

حبيب الصايغ رئيس تحرير جريدة الخليج المسؤول: دبي جديرة بهذا الاستحقاق، وهو تتويج لمسيرة حافلة، وجادة، وشاقة من العمل الإعلامي، وهو اختيار طبيعي ومتوقع؛ لأن دبي المدينة، والإمارة، والفكرة، والمشروع مؤهلة تماماً لأن تكون العاصمة الإعلامية العربية 2020، ولا يخفى أن هذا يتزامن مع احتضان دبي معرض «إكسبو 2020»، والحقيقة وإن كنا دائماً نردد أن المؤسسة الاقتصادية متقدمة في الإمارات ودبي، فإن المؤسسة الإعلامية كانت دائماً في محل المواكبة والتنافسية والسبق، ونذكر لدبي أن أهم المنتديات الإعلامية على المستويين العربي والعالمي تعقد فيها، ونذكر لدبي أنها أطلقت أول جائزة للصحافة العربية؛ وهي الوحيدة من نوعها، إضافة إلى المعارض، والمنتديات، فمن ينكر القمة الحكومية المبتكرة، والتي لها ركن إعلامي مهم؛ حيث ترفع اسم الدولة في العالم.

واليوم عندما تذكر الإمارات أو دبي، فالمرادف الذي يتبادر إلى الذهن على الفور هو التنمية، والتقدم، والعلم، ومسبار الأمل، فضلاً عن تصدير الدولة للتفاؤل، واليوم كل ما نحققه بفضل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتناغم في القيادة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة الإمارات من أفضل خمس حكومات في العالم، فضلاً عن التلاحم بين القيادة والشعب، من ولاء وانتماء المواطنين جميعاً للقيادة.

اعتراف بالدور

إبراهيم العابد: اختيار إمارة دبي، عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة، هو اعتراف بالدور المهم والرئيسي لدولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي خاصة في صناعة المحتوي العربي، فضلاً عن دور الاختيار في تعزيز مكانة دبي؛ كونه يتزامن مع استضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي من المتوقع أن يشهد حضور ما يزيد على 30 مليون زائر، الأمر الذي يشكل منصة مهمة للإعلام العربي، والتواصل ونقل الخبرات، والأنشطة لأكثر من 200 مدينة حول العالم بطريقة مباشرة.

مناخ للإبداع

محمد الحمادي رئيس «جمعية الصحفيين الإماراتية»: اختيار مستحق لدبي لأن تكون عاصمة الإعلام العربي؛ نتيجة لعمل كثير قامت به طوال ال20 عاماً الماضية؛ حيث نجحت دبي في استقطاب كبرى الشركات الإعلامية العالمية والإقليمية، وأصبحت جاذبة للكفاءات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم، علاوة على المناخ، الذي تتميز به دبي من ناحية الإبداع، والابتكار، والتشجيع، بما كرّس وجود المؤسسات الإعلامية فيها، وأعتقد أن دبي ستشهد العام المقبل فعاليات إعلامية متميزة تليق بكونها عاصمة للإعلام العربي.

اختيار موفق

عبد الحميد أحمد، رئيس تحرير جريدة «الجلف نيوز»: الاختيار موفق، وفي محله، فدبي تحولت إلى مدينة إعلامية منذ سنوات عدة؛ بافتتاح مشاريع تُعنى بالإعلام، وتنشيط الفعاليات والإنتاج الإعلامي، ولا ننسى أن دبي كانت سبّاقة في إنشاء «مدينة دبي للإعلام»، ومدينة الإنترنت، واستطاعت من خلال المبادرات الرائدة في مجال الإعلام، استقطاب العديد من كبريات الشركات الإعلامية، والمحطات والصحف، التي أصبحت تدير أعمالها من دبي، كمراكز إعلامية إقليمية، ودولية، إضافة إلى أن دبي مع إطلاقها للمبادرات، التي خدمت الوطن العربي والإمارة؛ وضعت الإعلام في صدارة الاهتمامات، ومن ذلك إطلاق «نادي دبي للصحافة»، و«جائزة الصحافة العربية»، إلى جانب اهتمامها بموضوع الاتصال الحكومي، كما دعمت باستمرار الإعلام والإعلاميين، سواء بحقهم في الحصول على المعلومات، ورفع منسوب الشفافية، والاحتفاء بعملهم وجهدهم.

انفتاح إعلامي

مصطفى الزرعوني مدير تحرير «الخليج تايمز»: دبي منذ زمن طويل تتمتع بانفتاح إعلامي مع الإعلام الخارجي، وتعد دبي لريادتها اقتصادياً، نقطة مهمة في المنطقة للصحف العالمية ووكالات الأنباء، وكانت هناك طفرة إعلامية غير مسبوقة في المنطقة شهدتها دبي، حين افتتاح مدينة دبي للإعلام والإنترنت، فاستقطبت معظم المؤسسات العربية المتواجدة في بريطانيا وأوروبا، وأعطتها هامش الحرية ذاته، الذي تتمتع به على أرضها، كما ساعدت بنية دبي التحتية، والقوانين المعمول بها في المنطقة الحرة على استقطاب شركات إعلامية كبرى من آسيا، خاصة باكستان، والهند، والفلبين، فضلاً عن «جائزة الصحافة العربية»، التي صدرت من دبي، وتعد الأقوى بمكان، فضلاً عن منتداها الإعلامي العربي، الذي يزداد تألقاً سنوياً.

تتويج جميل

ناصر الظاهري كاتب وإعلامي: يأتي اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي عام 2020؛ تأكيداً للمكانة المرموقة، التي تحتلها هذه المدينة العالمية بكل المقاييس، وتتويجاً جميلاً لاستضافتها الحدث العالمي «إكسبو 2020»؛ فدبي حاضنة لكثير من الأحداث الإعلامية؛ مثل: «المنتدى الإعلامي العربي»، و«جائزة الصحافة العربية» كفعاليات سنوية ثابتة، فضلاً عن الأحداث والنشاطات الإعلامية المتحولة، والمرتبطة بمناسبات عامة، ودبي كذلك تضم الكثير من المؤسسات الصحفية، ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة، والمرئية، والمسموعة، وبلغات مختلفة تخدم السكان والمقيمين على أرض الإمارات، وإن اختيارها هو دليل على نجاحها، وتصديها لمغامرة التجريب، والابتكار، والإبداع، وخلق النجاح، وعدم القبول بغير المركز الأول، وهو شعار رفعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.