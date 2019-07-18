شكرا لقرائتكم خبر عن السودان الجديد: الفرقاء يوقعون وثيقة الاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

وقّع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، صباح أمس الأربعاء، بعد مفاوضات استمرت ل12 ساعة، اتفاقاً بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان السياسي، بينما أُرجئ الاتفاق على الدستوري إلى يوم الجمعة.

ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتى»، بينما وقع عن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.

وتضمنت الوثيقة مهام وتشكيل مستويات الحكم الثلاثة خلال المرحلة الانتقالية، ممثلة في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

ووصف حميدتي في كلمة قصيرة التوقيع بأنه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، وبأنه يفتح عهداً جديداً في الشراكة.

وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف الحرية والعدالة.

وحيّا شهداء الثورة والمرأة السودانية والوسطاء والدول العربية والإفريقية.

من جانبه، قال المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، في كلمة له، إن الاتفاق يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهداً جديداً.

وشكر ولد لبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.

ووصف الوسيط الإثيوبي محمود درير، الذي بدا التأثر واضحاً عليه وغالب دموعه، التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفاً: «شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم».

وقال إنه «مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل».

وأضاف: «يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب».

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين:«علينا الابتعاد عن كل ما يُفرق السودانيين».

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وحث الأمين على التكاتف لبناء السودان في المرحلة المقبلة، وقال إن «الشعب عانى الأنظمة الشمولية التي ظلمت ونهبت السودانيين». وأضاف أن «الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز».

وتشمل وثيقة الاتفاق السياسي المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية والتي تم التوقيع عليها، فجر أمس، بالأحرف الأولى بعد محادثات ماراثونية بين المجلس العسكري وقوى التغيير 22 بنداً تستعرضها في 6 فصول.

وتنص الفصول على «المبادئ المرشدة»، و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعي»، و«لجنة التحقيق»، و«مهام المرحلة الانتقالية»، و«المساندة الإقليمية والدولية».

وأقرت تشكيل مجلسين، الأول للسيادة والثاني للوزراء، ويتشكل مجلس السيادة من 11 عضواً (5 عسكريين و5 مدنيين)، إضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وتناولت الوثيقة التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام. وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية ل21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل18 شهراً.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، ستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

ولم تحدد وثيقة «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه غداً الجمعة سيحدد ذلك.

وأقرت الوثيقة «عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».

وفي ما يتعلق بالفصل الثالث وهو «المجلس التشريعي»، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

أما في ما يتعلق بالفصل الرابع «لجنة التحقيق»، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وغيرها من الأحداث. وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم إفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة ذلك».

وأمنت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني، والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية، والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

وألزمت الطرفين بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، ومبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.

وشددت الوثيقة على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، والعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

ورأت أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.