شكرا لقرائتكم خبر عن فلاح بن زايد يعتمد أجندة نشاط نادي غنتوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، أجندة الأنشطة بالنادي للموسم الجديد 2019-2020، الذي يتضمن العديد من الفعاليات والأحداث والبطولات الرياضية والمجتمعية، وذلك خلال الفترة ما بين 27 أغسطس المقبل، و17 أبريل 2020.

جاء ذلك ضمن قرارات وتوصيات مجلس إدارة النادي الجديد، الذي عقد اجتماعه أمس الأول بمقر النادي، برئاسة سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وحضور مطر سهيل اليبهوني، وزايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، وفارس سهيل اليبهوني، وعبد الله بن دسمال السويدي، وناصر عبدالله الشامسي، وعلي سالم المري.

وأشاد المجلس في افتتاح جلسته بدعم وثقة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبالمتابعة الحثيثة من عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، آملاً مواصلة الجهد، بما يسهم في تطوير رياضة الإمارات التي تحظى برعاية القيادة الرشيدة.

وقرر المجلس بدء نشاط النادي يوم 27 أغسطس المقبل، من خلال المشاركة في المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي سيقام بأرض المعارض (أدنيك) في أبوظبي، ويستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري، فيما يبدأ نشاط النادي الميداني في 8 من نوفمبر المقبل، بإقامة المباراة الخيرية السنوية تحت شعار: «بينك بولو».

ويشارك في بطولة نادي دبي للبولو والفروسية التي تقام خلال الفترة من 16إلى 29 نوفمبر القادم بملاعب نادي دبي.

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وتشهد ملاعب نادي غنتوت، مباراة البولو الاحتفالية الاستعراضية التي يحرص النادي على تنظيمها ضمن فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

وشمل برنامج النادي تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة الدولية للبولو، وذلك خلال الفترة ما بين 7 و20 ديسمبر القادم، ويشهد يوم 25 ديسمبر افتتاح بطولة كأس غنتوت الذهبي، والتي تستمر حتى 3 من يناير 2020.

ويشارك النادي خلال الفترة ما بين 6 و17 يناير القادم في بطولة جمعية الإمارات للبولو، التي تقام بملاعب واحة النخيل في دبي.

ويشارك فريق النادي خلال الفترة ما بين 23 يناير و7 فبراير 2020 في بطولة كأس دبي الفضي للبولو، وينظم يوم 14 فبراير يوم الأمل لأصحاب الهمم.

ويشارك فريق غنتوت في بطولة كأس دبي الذهبي للبولو، والتي تقام بملاعب نادي الحبتور خلال الفترة ما بين 17 فبراير و6 من مارس، وينظم النادي المباراة الاحتفالية الاستعراضية السنوية لكأس جمعية الهلال الأحمر الإماراتية، وذلك يوم 21 فبراير القادم بملاعب النادي.

وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بالدعم والرعاية اللذين يوليهما سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي لسباق الخيل والبولو، مما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية والمجتمعية خلال المواسم الماضية، التي أفرزت الكثير من الإيجابيات على كافة المستويات، ووجدت تجاوباً من مختلف شرائح المجتمع.