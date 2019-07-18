شكرا لقرائتكم خبر عن العساف وقرقاش يبحثان تطوير العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام) استقبل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مدينة جدة، أمس. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين. وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «اجتماع بناء مع وزير الخارجية السعودي معالي الدكتور إبراهيم العساف في جدة، علاقات متميزة متطورة تجمع بلدينا الشقيقين ومعاليه يخجلك بأدبه وتواضعه وأخلاقه».

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