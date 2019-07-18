شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع القاهرة يطالب بالتصدي للإرهاب والطائفية وإعلاء التسامح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”- وكالات

اختتمت بالقاهرة، أمس الأربعاء، أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي عقد برئاسة السعودية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة الإمارات برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام. وشدد الاجتماع على ضرورة التصدي للإرهاب والطائفية، وإعلاء قيم التسامح، والانتصار للقضية الفلسطينية، وحقوقها المشروعة.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن دولة الإمارات ماضية في ظل القيادة الرشيدة بترسيخ نهج الانفتاح والتعاون والعمل الإيجابيّ البنّاء، الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال: «تشهد منطقتنا مستجدات وتطورات متسارعة في ظرف حسّاس؛ نظراً لتزايد حدة التوتر في العديد من الأزمات، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة، بشأن تعزيز رسالة قطاع الإعلام العربي، وترسيخ دوره في خدمة قضايانا وأولوياتِنا، وإن ما تشهده منطقتنا يحتم علينا أن نواصل العمل، والتركيز على توفير كافة الإمكانات والسبل، التي تعزز من دور إعلامنا العربي؛ لمواجهة التحديات، وتعظيم الفرص والإيجابيات، والدفاع عن موروثنا وثقافتنا، وديننا الحنيف القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح، ونبذ الإرهاب والتطرف، وعلينا كذلك أن نعزز من فرص تطوير قطاع الإعلام العربي؛ عبر تشجيع مؤسساتنا الإعلامية على تبني استراتيجيات، قائمة على أدوات الإعلام الجديد؛ لمواكبة التطور التكنولوجي، وتلبية متطلبات العصر؛ ضماناً لتحقيق التأثير المطلوب لخطابنا الإعلامي عربياً ودولياً».

وأضاف الجابر: «إن الإعلام بكافة أشكاله وأطيافه يتحمل مسؤولية كبيرة أمام المجتمعات؛ لذا، فمن الضروري تعزيز القوانين والتشريعات الرادعة، وتجريم الممارسات والسياسات الإعلامية، التي تعتمد على التضليل، ونؤكد ضرورة وضع الآليات اللازمة؛ للحد من نشر الأخبار الزائفة، وعدم السماح للمنصات الإعلامية بتدوير الشائعات والأخبار المضللة؛ وذلك عن طريق تشجيع ودعم الإعلام الوطني الجاد، وتطوير الممارسات الإعلامية المهنية، التي تقوم على استقصاء الحقائق، وتفنيد الأكاذيب؛ ولتحقيق ذلك، علينا تعزيز الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية لوسائل الإعلام، وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية، التي تحدد الأطر والضوابط الأخلاقية؛ لممارسة مهنة الإعلام».

وقال: «يبقى الإرهاب والتطرف العدو الأول، والمرض الذي يزعزع بنيان الدول ويقوض قدراتها؛ لذا علينا ألا نغفل عن محاربة هذه الآفة الخطرة، ومواجهة من يدعمها ويمولها ويحتضنها؛ فالفكر الهدام هو العدو الأول للتنمية والاستقرار والتطور»، مشيراً إلى أهمية إبراز المبادرات العربية، التي تحارب التطرف والإرهاب وتنبذ العنف؛ حيث إن لدولة الإمارات العديد من المبادرات، التي تستهدف مواجهة التطرف والإرهاب، ونحن على استعداد لمشاركة هذه المبادرات والخبرات مع كافة الدول العربية؛ لتعزيز جهودها في محاربة الأفكار الظلامية. وأشار إلى أن الإعلام لم يعد أداة لترويج ونقل الأخبار فقط؛ بل أصبح صانع رأي عام ومؤثراً رئيسياً في توجهات الدول؛ لذا علينا الاستمرار في العمل، بما يضمن تطوير إعلامنا العربي؛ ليوصل رسالتنا الإيجابية إلى العالم أجمع. ومن المهم جداً إعلاء قيم التسامح والسلام والعيش المشترك داخل المجتمعات، وتجنب الممارسات الإعلامية، التي تعتمد على التحريض وخطاب الكراهية، وتعزيز القيم الإيجابية والبعد الإنساني في الإعلام، وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات، وإنتاج محتوى إعلامي متوازن ونزيه؛ لحماية المجتمعات من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

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وأعرب الدكتور سلطان الجابر عن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها في تنظيم اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، وما سبقه من اجتماعات على مدى اليومين الماضيين، وعلى جهودها في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب قد أقر أثناء اجتماع الدورة العادية العاشرة في الرياض، المقترح الإماراتي؛ باعتماد التسامح محوراً فكرياً لمجلس وزراء الإعلام العرب لعام 2019 تحت عنوان: «دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح»؛ حيث دعا المقترح الإماراتي، إلى ضرورة العمل على إبراز التجارب الناجحة في التسامح؛ من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسليط الضوء على المبادرات والسياسات الحكومية، التي تعزز التسامح مفهوماً وسلوكاً ثقافياً واجتماعياً، والتركيز على جيل الشباب؛ لترسيخ مفاهيم وممارسات التسامح؛ عبر البرامج التفاعلية الهادفة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الإعلام العربي قد يكون جزءاً من الأزمات العربية، وقد يكون الطريق لحلها، قائلاًً، في كلمته،: «إن الخيار في أيدينا، فالإعلام الطائفي، والتحريضي والمروج للعنف والكراهية، هو جزء من أزمتنا من دون شك، وعلى الجانب الآخر، فإن الإعلام التنويري الباحث عن نقاط الالتقاء، والذي ينطلق من نشر المعارف والحقائق، ويدعو لثقافة الحلول الوسط، والوفاق الوطني؛ هو طريق مهم ورئيسي للخروج من أزمتنا‬».‬‬‬‬ ولفت أبو الغيط إلى أن الإعلام هو مفتاح مهم؛ لتغيير الواقع العربي، منوهاً بأن أفكار «داعش» الإرهابية هي «أفكار فيروسية»؛ مثل: «الداعشية» والطائفية، التي عانتها المجتمعات العربية خلال الأعوام الماضية، موضحاً: إنها فيروسات حقيقية، تصيب الأدمغة وتنتقل بسرعة رهيبة كالأوبئة. وتحتاج- كما تحتاج الفيروسات البيولوجية- إلى ناقل تجده في بعض الوسائط الإعلامية، التي خرج الكثير منها عن السيطرة. وأضاف: إن حاجتنا تشتد أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول إلى نقطة توازن بين العزلة والفوضى، داعياً لأن يمارس الإعلام دوره في ترسيخ المواطنة، وتعزيز الانتماء إلى الدولة الوطنية الحاضنة لكافة مواطنيها، بلا تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق، وأن يقطع الطريق على منصات أخرى تقتات على القضية، وتحركها وتتلاعب بها؛ لأغراض لا تخدم سوى مصالح أطراف بعينها، ليس من بينهم الفلسطينيون أو العرب. وأكد أن فلسطين قضية عربية، وستبقى كذلك إلى أن تُقام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة دعم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأكد تركي بن عبد الله الشبانة، وزير الإعلام السعودي، أهمية دور الإعلام العربي في كشف هوية داعمي الإرهاب، وسبل تمويله وإنقاذ الأرواح البريئة؛ من خلال خطة برامج توعوية حول هذه الظاهرة المدمرة. وقال: «سنعمل كل ما لدينا من طاقات؛ من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة»، مشدداً على أهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، التي تركت أثراً سلبياً في الفرد والمجتمعات العربية.

وأشار الشبانة إلى أن السعودية لم تأل جهداً في التصدي لظاهرة الإرهاب، وقامت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دولياً وإقليمياً في هذا المجال، موضحاً: إنه خلال شهر رمضان الماضي تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات لعمليات تخريب منها سفينتان سعوديتان دون مراعاة لحرمة شهر رمضان، كما تعرضت السعودية لعمليات إرهابية بطائرات من دون طيار استهدفت محطات ضخ النفط، ومطاري أبها وجازان بجنوب المملكة؛ من خلال عملية قامت بها جماعة إرهابية مدعومة من إيران.

من جهته، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وزراء الإعلام العرب إلى حشد كافة الطاقات في البلدان العربية لمجابهة المشروع الإيراني المدمر للمنطقة والمهدد لأمن واستقرار الشعوب العربية، منوها الى ايران ستستمر في تنفيذ مخططاتها السيئة في منطقتنا، ما لم يكن لنا موقف عربي واحد موحد إزائها.

واشار الإرياني الى ان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات خلال السنوات الماضية عمل على استعادة ما يقارب من 80% من مساحة الأراضي اليمنية، وعند وصول قواتنا إلى مدينة الحديدة طلب المجتمع الدولي منا منح فرصة لتحقيق السلام.