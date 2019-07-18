خليفة يعدّل قانون معاشات أبوظبي

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أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، للقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يأتي تأكيداً لمبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه الدولة وحرص سموه على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفظ حقوقهم ومصالحهم.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على العمل المستمر في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات كافة التي تتعلق بمساراتهم المهنية والوظيفية والاجتماعية.

وشدد على أن التعديلات ستشجع المواطنين على العمل في القطاع الخاص داخل وخارج الإمارة، ما يتيح تبادل الخبرات والكفاءات الوطنية بين القطاعات المختلفة.

وقال: «إن التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً، وستحفظ التعديلات حقوق المواطنين وتسهل من إجراءات ضم الخدمات السابقة، ما يعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية الدولية بنفس مميزات القطاع الحكومي ودون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، ما يسهل من عملية انتقال الخبرات والكفاءات والاستفادة منها في خدمة الوطن».

وأضاف الحمادي: أن التعديلات الجديدة تعكس رغبة القيادة الرشيدة في أن يكون جميع من يتشرف بحمل الجنسية الإماراتية مواطناً كاملاً يتمتع بكل الحقوق.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، والذي يُمكّن المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

مرسوم بتعيين قاضيين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 2019؛ بتعيين القاضي محمد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيساً بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضي مايد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيساً بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية.

وقد أدى القاضيان اليمين القانونية، صباح أمس، أمام سلطان سعيد البادي وزير العدل، ورحب في لقائه مع القاضيين بانضمامهما حماة للقانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن السلطة القضائية تأمل من أبناء الدولة الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإحقاق الحق، والذي يتطلب جودة الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى، داعياً إلى الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية.