شكرا لقرائتكم خبر عن 16.5 مليار أرباح نصف سنوية لأكبر 3 بنوك في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي أبوظبي: ”الخليج 365”
انطلاقة قوية لموسم النتائج مع إعلان 3 من أكبر بنوك الإمارات، عن نتائج قياسية حققتها خلال النصف الأول من العام 2019.
وأعلن كل من: «بنك أبوظبي الأول» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي»، عن أرباح تاريخية وصلت مجتمعة إلى 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، في مؤشر على الأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع المصرفي في الدولة.
وجاءت القفزة القوية في نتائج الإمارات دبي الوطني بصافي أرباح 7.5 مليار درهم وبنمو 49%، بدعم التخارج الجزئي من حصة في «نتورك إنترناشيونال» بقيمة 2.1 مليار درهم.
بالمقابل حقق «أبوظبي الأول»، نمواً في صافي الأرباح النصفية بنسبة 4% عند 6.3 مليار درهم، فيما قفزت أرباح «دبي الإسلامي» إلى مستوى قياسي عند 2.75 مليار درهم بزيادة 13% مقارنة بالنصف الأول 2018.
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