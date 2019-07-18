سلطان يعيد تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (13) لسنة 2019، بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي.

ويقضي القرار الإداري بأن يُعاد تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي برئاسة عبد الله سالم الطريفي، وعضوية:

الدكتور/‏ ناصر الهتلان القحطاني.

الدكتور/‏ علي محمد عبد العزيز بن درويش.

الأستاذ الدكتور/‏ حسين عبد الله حسن التميمي.

الأستاذ الدكتور/‏ عز الدين سالم خليفة.

الدكتور/‏ إبراهيم علي عبد الله المنصوري.

الدكتور/‏ عزام حسين ارميلي.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم القيام بتعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.(وام)