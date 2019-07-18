السويدي ستارك ينضم إلى فريق فيكتوري فورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم، انضمام المتسابق العالمي السويدي اريك ستارك، نجم سباقات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1- رسمياً ليدعم مسيرة الفريق في البطولة العالمية في موسم 2019 في عقد يستمر حتى نهاية موسم 2021.

وسيدافع النجم السويدي المعروف في عالم سباقات الزوارق السريعة عن ألوان الفريق الأزرق في الجولات المتبقية من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- والتي بدأها هذا العام مع الفريق الفرنسي مافيريك، لكنه لم يحقق الانطلاقة المطلوبة ليجد متنفساً جديداً بالانضمام إلى فريق الفيكتوري تيم.

ويملك اريك ستارك، والذي يبلغ من العمر 28 عاماً سجلاً رياضياً حافلاً بالإنجازات؛ حيث بدأ حياته الرياضية مبكراً في سن الثانية عشرة وفاز بلقب بطولة السويد لفئة أس-250 عام 2002، وواصل مسيرته في عالم السباقات ليتوج بطلاً لإقليم نورديك في أف 4 أس عام 2006 والذي شهد فوزه بلقب أس آل 60 قبل أن يحقق لقب البطولة السويدية لفئة تي 400. وانتقل المتسابق السويدي منذ عام 2011 لعالم سباقات فورمولا 2 ليتوج بطلا للعالم أربع مرات أعوام 2011 و2012 و2013 و2014 ليقوده تألقه إلى عالم منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا1- والتي استطاع خلالها ومنذ عام 2012 تحقيق العديد من النجاحات كان آخرها الحصول على المركز الثاني في الترتيب العام عام 2018 والمركز الثالث عام 2017. واستطاع اريك ستارك، أيضاً الموسم الماضي حسم صراع لقب السرعة «أفضل زمن» لمصلحته برصيد 107 نقاط، بينما استطاع هذا الموسم من تحقيق أفضل معدلات السرعة مما منحه صدارة جائزة المتسابق الأسرع (أفضل زمن لدورة واحدة في السباقات) برصيد 27 نقطة.

وقال حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن انضمام المتسابق السويدي اريك ستارك، إلى قائمة الفريق الذي ينافس في جولات بطولة العالم للزوارق السريعة- فورمولا1- يعزز من فرص الفريق في المنافسة خاصة أنه واحد من أمهر المتسابقين في الساحة العالمية حالياً.

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وأكد حريز المر، أن وجود اريك، دافع لتقديم الأفضل في الجولات المتبقية من عمر البطولة العالمية، والتي تشمل مراحل مهمة في القارة الآسيوية والشرق الأوسط، مبيناً أن انضمامه سيشكل نقطة تحول للفريق، والذي يطمح دائماً في المراكز الأولى.

وبدوره أبدى السويدي اريك ستارك، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق الفيكتوري تيم والذي يمثل أحد القلاع العالمية في الرياضات البحرية بشكل عام ورياضة الزوارق السريعة بوجه خاص، مشيراً إلى أن أي متسابق في العالم يطمح أن يكون أحد العناصر الفاعلة في الفريق.

وأكد ستارك، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الفريق بكل خبراته التي اكتسبها من مشواره في البطولات العالمية، سواء مع الفرق التي ارتدى شعارها في السابق وهي السويد والإمارات وأبوظبي أو البطولات العالمية الأخرى، مثل بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات».

وقال: «قدمت إلى الفيكتوري، وأنا أحمل الطموح بتمثيل الفريق وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بتاريخ المؤسسة الكبيرة والتي عرفها العالم من خلال إنجازات زوارق الفئة الأولى وإكس كات، واليوم ترمي بثقلها في منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 منذ عام 2015، وأتمنى أن أكون على قدر الآمال والطموح المرسومة بفضل تعاون الفريق الإداري والطاقم الفني».