الشعر يتجول بين الأقصر ونواكشوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم بيت شعر الأقصر أمسية لكل من: حاتم الأطير، عبد الرحمن مقلد، ومحمد العارف، وقرأ الأطير: مهمتي أن أكون الشاي لامرأة/ تُرقِّص القمح في غربالها اليدوي.

الشاعر عبد الرحمن قرأ:

كأني رأيتُك في مَغربِ الشَمسِ/تمكثُ بين الدوابِ/وتصنعُ للطَيرِ أنغامَها/وتخطّ على الكهف بعضَ علاماتِ مَنْ سبقوكَ/وأوصافَ مَنْ رحلوا/وكأني أراكَ تحدِّدُ للنهرِ مَجرَى/وترْسُمُ/خارطةً وحدوداً /لكي تسَعَ الأرض.

ثم اختتمت الأمسية بالشاعر محمد العارف والذي قرأ من شعره: فتاة شمالية في مزاج غريبٍ/رأت حربها مزحة../وفتى في انتظار القطار يرتّب نسيانه../دون جَرح المسافة بينهما /ربيا قطة /ربيا قصة /ربيا شجرا في المقاهي /أتمَّا بناء الزمان /على لوحة من هواء.

كما أقيمت أمسية في بيت شعر نواكشوط أحياها الشاعران أحمد عبد الكريم، وكمال الدين الحسن، وقدمها الإعلامي محمد المأمون البار، وذلك وسط حضور جمهور غفير من محبي الشعر.

وبدأت الأمسية بتقديم السيرتين الأدبيتين للضيفين، ويلتقي الشاعران في قواسم مشتركة عديدة، أهمها الدراسة المبكرة للغة العربية والشعر من خلال «الكتاتيب». بعد ذلك استمع الحضور إلى الشاعر أحمد عبد الكريم، حيث قدم خمس قصائد من ديوانه الشعري (المرقون)، بدأها بقصيدته «زهرتي»، التي يقول في مطلعها:

زهرتي كم سقوك كأسا دهاقا/من عيوبي ممزوجة بدهاء/كان يكفي بكل يوم وليل/أن تراني بغرة وحياء.

بدوره قدم الشاعر كمال الدين ولد الحسن قراءة في شعره، شملت قصائده: سمراء الحقول، والحضور، وقصيدته اعتراف، التي يقول مطلعها:

إني أحسك ما بين الجوانح لوْ /تدري طهارة آلامي وإِحْساسِي قلبي بقلبك مقرون وإن فُرِقاَ .