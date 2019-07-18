موسكو - سبوتنيك. هذا ويعارض معظم أعضاء الكونغرس قرار الإدارة الأمريكية بتزويد هذه الدول بالأسلحة، متجاوزين الكونغرس، من المتوقع أن يستخدم البيت الأبيض حق النقض ضد هذا القرار.
هذا وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن للرئيس وإدارته اتخاذ مثل هذه القرارات في حالات الطوارئ دون مراجعة قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح منع الرئيس ترامب بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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