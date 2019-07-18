مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح منع الرئيس ترامب بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات

موسكو - سبوتنيك. هذا ويعارض معظم أعضاء الكونغرس قرار الإدارة الأمريكية بتزويد هذه الدول بالأسلحة، متجاوزين الكونغرس، من المتوقع أن يستخدم البيت الأبيض حق النقض ضد هذا القرار.

هذا وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة، يمكن للرئيس وإدارته اتخاذ مثل هذه القرارات في حالات الطوارئ دون مراجعة قانونية.