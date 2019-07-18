"الحرية والتغيير" بالسودان: اختتام أسبوع "العدالة أولًا" الخميس

الخرطوم / الخليج 365
قوى إعلان الحرية والتغيير أطلقت مسيرات يومية في مختلف مدن البلاد منذ السبت الماضي، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث عنف، سيما فض اعتصام الخرطوم مطلع يونيو الماضي؛ فيما ينتظر أن يساهم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي بتخفيف التوتر في الشارع
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، الأربعاء، اختتام فعاليات "أسبوع العدالة أولًا" الاحتجاجية، غدًا الخميس.
جاء ذلك في بيان نشرته "لجنة العمل الميداني" في القوى، عبر "فيسبوك".
ودعا البيان إلى اختتام الأسبوع بمسيرات تجتمع في الساحة الخضراء، بالعاصمة الخرطوم؛ لتأبين ضحايا الحراك الشعبي منذ نهاية العام الماضي.
وأطلقت "الحرية والتغيير" مسيرات يومية في مختلف مدن البلاد، منذ السبت، للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا أحداث عنف، سيما فض اعتصام الخرطوم مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وينتظر أن يساهم التوقيع بالأحرف الأولى، الأربعاء، على اتفاق بين القوى التي تقود الحراك الشعبي، والمجلس العسكري الانتقالي؛ إلى تخفيف التوتر في الشارع، رغم استمرار وجود بعض النقاط الخلافية.
ويخشى سودانيون من "التفاف" الجيش على مطالب الحراك، واحتفاظه بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وأعلنت قوى بارزة بالمعارضة، بعضها عضو في قوى الحرية والتغيير؛ رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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