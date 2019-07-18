"القبائل السورية" تدين استهداف موظفي القنصلية التركية بأربيل

اعزاز / أدهم كاكو / الخليج 365

أدان مجلس القبائل والعشائر السورية، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية بمدينة أربيل، شمالي العراق.

وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إن هذا الهجوم الجبان الذي تسبب في مقتل موظف بالقنصلية العامة التركية بأربيل، مدان بأشد العبارات.

ولفت البيان إلى أن الهجوم يستهدف تركيا وإرادتها، مقدما تعازي العشائر والقبائل السورية للشعب التركي، وعائلة الموظف الذي استشهد في الهجوم.

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ويتكون "مجلس القبائل والعشائر السورية"، ومقره مدينة اعزاز الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمالي سوريا، من مجلس إداري يضم 50 عضوا، بينهم ممثلون عن العرب والتركمان والأكراد والسريان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الخارجية التركية في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا، استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

بدورها أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مقتل مواطن عراقي وجرح آخر في الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.