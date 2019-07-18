الحياة المزيفة

صحيفة الخليج الإلكترونية إلى متى والشعب يتأثرون في حياة المشاهير المزيفه !

حقيقةً من المحزن غالبية جمهور وسائل التواصل الاجتماعي هم اكثر عرضاً بالتأثر السلبي والايجابي وذلك لصغر سنهم لا يستطيعون تخيل حياتهم بدون عالم الإنترنت فهم يتابعون المشاهير بشكل كبير وتبدأ المقارنه تسيطر على حياتهم ويتأثرون بالمحتوى الذي يقدمونه من مطاعم وسفريات وغيرها من التسليه، في الحقيقه مشاهير برامج التواصل الاجتماعي لديهم القدره في جذب انتباه هذه الفئة العمرية. ولكن! المجتمع يتأثر بحياتهم هذا هو الامر المؤسف! ليس كل المجتمع لديه القدرة الماديه في تقليدنهم وعيش حياة الرفاهيه التي لديهم! فقط ينتابهم الغيره والنكد على روحهم وتتأثر النفسيه وتقل الثقه لدى شخصيتهم.

كما نعلم ان المراهقين ليس لديهم القدره على التمييز بين القدوة الحسنة والسيئة، ومن هذا السبب المفترض علينا تكثيف الرقابه العامه على جميع مشاهير برامج التواصل الاجتماعي والتركيز على محتواهم اللذي يقدموه.

سائلين المولى حماية ابنائنا وبناتنا من كل ماهو مفسد ومنكد. بقلم ريما بنت فهد الحبابي

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