صحيفة الخليج الالكترونية تفاعل المواطنون والمغردون، مع تسائل المغرد علي الهويشان حول: حماية متنزه الكسر من الرعي واعتباره منطقة محمية؟.. بأغلبية موافقة والبعض الآخر رفض المقترح. ورد أحد المغردين على المقترح قائلًا: “نؤيد التنظيم من ناحية المراعي حتى يتوقف زحف الرمال على الكسر. فيما رفض مغرد آخر قائلًا: ” أرفض بقوة المقترح.. أهل الحلال أين يذهبون؟.. السبلة محمية وأبو خشبة محمية والآن تطالبون بمتنزه الكسر محمية! وبعدها اتوقع جميع حدود الزلفي سوف تصير محمية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات بحماية #متنزه_الكسر من الرعي واعتباره منطقة محمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.