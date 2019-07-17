الان تتابع بمشاركة 4 أمانات.. “البلديات” تطلق غدا مبادرة لتحسين المشهد الحضاري #لكل_جداريه_بصمه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إطلاق مبادرة لتحسين المشهد الحضري، بعنوان “لكل جدارية بصمة”، غدًا. ويُشارك الوزارة في هذه المبادرة أمانات الطائف وعسير والباحة وجازان. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة: “تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة لتحسين المشهد الحضري بعنوان (لكل جدارية بصمة)، غدًا الخميس عند الساعة ١٢ ظهرًا بمشاركة أمانة الطائف وعسير والباحة وجازان”. Advertisements وخصصت أمانة الطائف “نفق تقاطع مستشفى الأمير منصور العسكري” ليكون مساحة أخرى تستقبل الفنانين والمبدعين ومحبي الرسم الجرافيتي لإبراز مواهبهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 4 أمانات.. “البلديات” تطلق غدا مبادرة لتحسين المشهد الحضاري #لكل_جداريه_بصمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.