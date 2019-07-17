مصدر سوري يكشف حقيقة إيقاف "قسد" لعملية تسليم القمح في الحسكة

نقلت وكالة "سانا" السورية عن اللجنة المركزية للحبوب تأكيدها "استمرار عملية استلام الأقماح في كل مراكز التسويق بالمحافظات باستثناء مراكز الحسكة بسبب منع ميليشيات "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية الفلاحين من تسليم محصولهم، مشيرة إلى استلام كل الكميات الموردة من قبل الفلاحين وتسديد أثمانها وفق الثبوتيات المطلوبة".

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وأوضح يوسف قاسم، مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أن عملية تسويق القمح مستمرة في المراكز الـ 39 الموزعة على كل المحافظات باستثناء أربعة مراكز في محافظة الحسكة على أن يتم استلام محصول القمح من الفلاحين والمنتجين من أبناء الحسكة في مراكز بديلة في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية ودمشق مشددا على تقديم كل التسهيلات لإتمام العملية بما فيها تكاليف النقل.

وأوضح قاسم أن المؤسسة تقوم بتسديد المبالغ المالية المخصصة لتسويق كميات القمح المستلمة من الفلاحين خلال فترة يومين على أبعد تقدير.

من جهته أكد عبد المعين قضماني، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة استمرار الفلاحين في مختلف المناطق بعملية حصاد محصول القمح التي لا تزال في أوجها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحماة.