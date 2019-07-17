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نقلت وكالة "سانا" السورية عن اللجنة المركزية للحبوب تأكيدها "استمرار عملية استلام الأقماح في كل مراكز التسويق بالمحافظات باستثناء مراكز الحسكة بسبب منع ميليشيات "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية الفلاحين من تسليم محصولهم، مشيرة إلى استلام كل الكميات الموردة من قبل الفلاحين وتسديد أثمانها وفق الثبوتيات المطلوبة".
© Sputnik . Mohammad Najm
وأوضح قاسم أن المؤسسة تقوم بتسديد المبالغ المالية المخصصة لتسويق كميات القمح المستلمة من الفلاحين خلال فترة يومين على أبعد تقدير.
من جهته أكد عبد المعين قضماني، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة استمرار الفلاحين في مختلف المناطق بعملية حصاد محصول القمح التي لا تزال في أوجها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحماة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سوري يكشف حقيقة إيقاف "قسد" لعملية تسليم القمح في الحسكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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