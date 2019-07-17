الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

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القاهرة - سبوتنيك. قالت الجامعة في بيان، اليوم الأربعاء، "رحبت جامعة الدول العربية بالتوقيع الذي تم اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي للمرحلة الانتقالية في السودان، وأثنت على هذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام تشكيل هياكل السلطة الانتقالية واستكمال مسيرة التوافق الوطني حول بقية الترتيبات والاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب السوداني".

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في البيان، بأن "الجامعة ستظل ملتزمة بمساندة الأطراف السودانية في هذه المسيرة وفي كل ما يمكن السودان من عبور تحديات المرحلة الراهنة، ويحافظ على أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويدعم من الاستكمال السلمي والمنضبط والتوافقي لعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد".

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.