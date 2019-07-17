دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Fix Edge للحصول على إشعارات Edge Lighting أثناء إيقاف تشغيل الشاشة © Tech World قدمت بواسطة

ميزة Edge Lighting تُعدّ ميزة رائعة على هواتف سامسونج ذات الحواف المُنحنية، وتحديدًا على هواتف جالاكسي S9, S10 وجالاكسي نوت 8 ونوت 9.

حيث تُعدّ طريقة جميلة وقابلة للتخصيص لتُلفت انتباهك والوصول إلى إشعاراتك بسرعة عند إيقاف تشغيل الشاشة.

وكما تعودنا، حيث المزايا الحصريّة لبعض هواتف يتم تطوير تطبيقات مشابهة لها، ليستفيد منها الجميع.

في هذا الشأن هناك عدد من التطبيقات ليس بالكثير تأتي بهذه المهمة، ولكن معظمها لا تعمل إلّا عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل.

لكن مع تطبيق Fix Edge يختلف الأمر، حيث يتيح لك هذا التطبيق الجديد الحصول على إشعارات Edge Lighting من أي تطبيق أثناء إيقاف تشغيل الشاشة.

ومن مميزاته، عدم استهلاك شيء من طاقة البطارية، ودعمه لتخصيص ألوان واختيار أيقونة لأي تطبيق.

والأهم من ذلك أنه يعمل مع أي تطبيق مُثبّت لديك بما في ذلك فيسبوك ماسنجر.

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بدوره أيضًا، تم تصميم هذا التطبيق لسلسة هواتف سامسونج S8 و S9 و S10 و Note 8 و Note 9 العاملة بإصدار أندرويد 9.0 فأحدث والقادمة بواجهة OneUI.

كما سيعمل هاتفي جالاكسي أس 7 وأس 8 مع إصدار أندرويد 8.0، لكن هنا لا يدعم تخصيص الألوان، كذلك لن يعمل مع الأجهزة التي لا تنتمي إلى سامسونج.

أخيرًا، تطبيق Fix Edge متاح للتحميل مجّانًا على متجر قوقل بلاي، على أن يدعم الإعلانات.

وللتخلص من هذه الإعلانات المزعجة، هناك بند شراء التطبيق، ومعه سيتم فتح المزيد من المميزات.

تحميل تطبيق Fix Edge من هنا.

التدوينة تطبيق Fix Edge للحصول على إشعارات Edge Lighting أثناء إيقاف تشغيل الشاشة ظهرت أولاً على عالم التقنية.