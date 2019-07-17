عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
أدان الأردن، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في أربيل.
جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وقدم القضاة "خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة التركية الشقيقة وللحكومة العراقية الشقيقة بالفقيدين وتمنياته بالشفاء العاجل للجريح".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.
وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".في حين قالت حكومة كردستان في شمال العراق، في بيان لها، إنها "تدين بشدة العمل الإجرامي الذي حصل، الأربعاء، في أحد مطاعم أربيل، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وأحد المواطنين (العراقيين) وإصابة آخر".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدين الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية بأربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.