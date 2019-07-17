الأردن يدين الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية بأربيل

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أدان الأردن، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في أربيل.

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقدم القضاة "خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة التركية الشقيقة وللحكومة العراقية الشقيقة بالفقيدين وتمنياته بالشفاء العاجل للجريح".

Advertisements

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".في حين قالت حكومة كردستان في شمال العراق، في بيان لها، إنها "تدين بشدة العمل الإجرامي الذي حصل، الأربعاء، في أحد مطاعم أربيل، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وأحد المواطنين (العراقيين) وإصابة آخر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.