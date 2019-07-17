الائتلاف السوري المعارض يدين الهجوم على موظفي القنصلية التركية بأربيل

أعزاز / الخليج 365

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الهجوم المسلح الذي أدى إلى استشهاد موظف في القنصلية التركية بمدينة أربيل العراقية.

وقال الائتلاف في بيان: "ندين الهجوم المسلح الذي تسبب في استشهاد أحد دبلوماسيي القنصلية التركية في أربيل، ونعرب عن تعازينا للشعب التركي وأسرة الدبلوماسي".

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.