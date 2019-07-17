الحلبوسي يدين الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية بأربيل

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في أربيل، داعيا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية للبعثات الدبلوماسية وتأمين حركة موظفيها.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كردستان".

وأضاف "نقدم تعازينا وعظيم المواساة للشعب التركي ولذوي الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى جراء هذا العمل الإرهابي المروع".

وتابع بأن "هذا الهجوم يعدُّ استهدافًا لأمن العراق وسيادته وللاستقرار الذي تحظى به مدن إقليم كردستان".

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فيما طالب الجهات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية بـ "متابعة الجناة، وإلقاء القبض عليهم، والكشف عن هويتهم؛ لينالوا جزاءهم العادل".

كما طالب الحلبوسي، بـ" تعزيز الإجراءات الأمنية للبعثات الدبلوماسية، وتأمين حركة موظفيها في عموم العراق".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.