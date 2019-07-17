صحف بريطانية: ليبيا سلمت لندن شقيق منفذ هجوم مانشستر

لندن / يوسف محمود، وليد عبد الله / الخليج 365

كشفت صحف بريطانية، الأربعاء، أن السلطات الليبية سلمت المملكة المتحدة "هاشم العُبيدي"، شقيق "سلمان"، منفذ هجوم مانشستر الانتحاري، في مايو/أيار 2017.

ونقلت عدة صحف، بينها "تلغراف"، عن متحدث باسم وزارة الداخلية في طرابلس (لم تسمه)، أن "هاشم" تم ترحيله على متن طائرة تابعة للحكومة البريطانية، صباح الأربعاء.

كما نقلت تلغراف عن "أحمد بن سالم"، المتحدث باسم "قوة الردع الخاصة" التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، أن عملية التسلم جرت بموجب حكم قضائي.

يشار أن قوة الردع الخاصة، التي يقودها عبد الرؤوف كارة، احتجزت هاشم العبيدي، منذ تنفيذ شقيقه الهجوم.

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بدوره، قال "صادق الصور"، المشرف على التحقيقات في النيابة العامة الليبية، إن قرار التسليم اتُّخِذ بعد أن أُتيح للمتهم الاستئناف أمام القضاء بالبلاد، بحسب المصدر ذاته.

ولفتت تلغراف، أن "هاشم" (22 عامًا) تم ترحيله برفقة ضباط من الشرطة البريطانية.

وأفاد مراسل الخليج 365 في ليبيا، أن مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية، شهد صباح الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة، يعتقد أنها فرضت بالتزامن مع عملية الترحيل.

والعام الماضي، طلبت شرطة مانشستر، شمال غربي إنجلترا، تسليم "هاشم"، للاشتباه في تورطه بالهجوم الذي نفذه شقيقه "سلمان".

وأسفر الهجوم، الذي استهدف قاعة حفلات، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي؛ عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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