إيران تدعو واشنطن لوقف صادرات الأسلحة للعراق

مصطفى كامل/ الخليج 365

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى وقف صادرات الأسلحة للعراق.

وأضاف ظريف، في تغريدة على تويتر، "لثمانية أعوام (1980-1988)، أمطر (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين، مدننا بالصواريخ والقنابل التي وفرها له الشرق والغرب".

وتابع: "في الوقت نفسه، لم يبع لنا أحد أي وسيلة للدفاع".

وأردف وزير الخارجية الإيراني، "ليس لدينا خيار سوى تصنيع خاصتنا (ترسانتنا).. والآن هم يشتكون".

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واستطرد: "يتعين على الولايات المتحدة أن تنهي مبيعات أسلحتها للعراق لكي لا يكون هناك استنساخ لصدام".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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