"الإغاثة التركية" تنظّم حملة حلاقة لأطفال مخيمات إدلب السورية

هطاي / جم كنجو / الخليج 365

نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، حملة حلاقة لألف طفل يعيشون في مخيمات ريف إدلب السورية، لحمايتهم من الأمراض والعدوى.

وقال المسؤول الإعلام في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، سليم طوسون، بأن الهيئة ستواصل دعم الأطفال السوريين.

وأضاف لمراسل الخليج 365، أن الهيئة تقيم مشاريع مختلفة من أجل التخفيف عن الأطفال الذين ولدوا أثناء الحرب.

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وأشار طوسون أن الهيئة تنظم حاليًا حملة حلاقة لألف طفل يعيشون في مخيمات ريف إدلب السورية.

ولفت طوسون، إلى أن الأسر التي تعيش في المخيمات، لا تستطيع إرسال أبنائها إلى الحلاقة بسبب عدم امتلاكهم للقدرة المادية، وتقوم بالحلاقة بوسائلها الخاصة.

ونوه إلى أن الأطفال يحلقون أحيانا بأدوات غير معقمة لذلك يصابون بالأمراض، وهو الأمر الذي دفع الهيئة لتنظيم هذه الحملة في المخيمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.