كردستان شمال العراق تتعهد بمعاقبة منفذي هجوم أربيل

أربيل (العراق)/ علي محمد / الخليج 365

أدانت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الأربعاء، هجوم أربيل الذي أسفر عن مقتل أحد موظفي القنصلية التركية، متعهدة بالتوصل إلى الجناة ومعاقبتهم.

وقالت الحكومة، في بيان لها وصل الخليج 365 نسخة منه، إنها "تدين بشدة العمل الإجرامي الذي حصل، الأربعاء، في أحد مطاعم أربيل، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وأحد المواطنين (العراقيين) وإصابة آخر".

وعبر البيان، عن تعازي ومواساة الحكومة لذوي الضحايا.

وأضاف أن "الجهات المعنية في كردستان (شمال العراق) جادة في إجراء التحقيقات والمتابعة للعثور على الجناة ومعاقبتهم قانونيا".

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وشدد البيان، على أنه لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال بتشويه الأمن والاستقرار في الإقليم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، تعرض أحد موظفي القنصلية التركية إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف البيان، "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مترحماً "على الشهيد الذي فقد حياته في الهجوم".

وأضاف الرئيس أردوغان، "اتصالاتنا مستمرة مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور بسرعة على مرتكبي هجوم أربيل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.