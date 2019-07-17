توقعات #الطقس غدا.. #رياح وغبار يحد الرؤية

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية غداً.

وقالت الهيئة إن هذه الحالة ستكون واضحة الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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يُذكر أن النظام الآلي للإنذار المبكر كان قد حذّر من تدني الرؤية الأفقية في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بسبب العوالق الترابية الليلة.

وتوقع الإنذار المبكر أن تبدأ الحالة في العاشرة والنصف وتستمرّ لمدة ساعة حيث تشهد هذه المدن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.