هوس اجتماعي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
هل رأيتم المشهور الفلاني؟وهل رأيتم المُنْتَج المُعلن عنه؟
أصبحت عيون الناس جاحظه ومُهمله في حق ذاتها عندما يأتي الموضوع عن المشهور الفُلاني وتلك السلعه التي أعلن عنها ..يركضون تباعاً لشرائها وهم لا يعلمون انهم يرفعون سقف نتاج ومال ذلك المشهور !
لقد أصبحت الأُمَّة عمياء ،تمشي وراء (الهبّات) كما يُقال ،ولم يعلموا انه تسويق بخس ..وضياعُ في الأموال .
يجب على الشعوب الواعية والعربية خاصةً التنبه واليقظه حول هذه الامور ..
حكمّ عقلك ولا تُهدر وقتك ومالك فيما لا يشفع ولا يغني من جوع.
بقلم
هلا القحطاني – الرياض
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