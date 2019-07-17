الكويت.. إعدام كويتي قتل صديقه السعودي خنقًا

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكمًا بإعدام مواطن كويتي قتل صديقه السعودي خنقًا، وألقى بجثته في بر النويصيب، بعد خلاف حصل بينهما.

وتتلخص الواقعة في العثور على جثة تبين أنها تعود لمواطن سعودي، واتضح أن مرتكب الجريمة صديقه الكويتي الذي غادر البلاد بعد القيام بفعلته إلى السعودية، بحسب شقيقه، وفق جريدة «الرأي» الكويتية.

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وذكر شقيقه أن القاتل قتل المجني عليه وتخلص من الجثة على مقربة من منطقة النويصيب، مؤكدًا أن وزارة الداخلية خاطبت الإنتربول الدولي لضبطه وإحضاره.

وبالبحث عن الجثة في المكان الذي دلهم عليه شقيقه، عند الكيلو 500 في بر النويصيب، عثروا عليها متحللة، كما تم في وقت لاحق تسليم المتهم عبر الإنتربول إلى السلطات الكويتية، وأحيل إلى المحاكمة.