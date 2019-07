دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سبوتيفاي تعلن عن "Disney Hub" قسم خاص بمسارات ديزني الموسيقية المتنوعة

أعلنت شركة سبوتيفاي اليوم عن تعاون جديد مع شركة ديزني يقضي بتوفير المسارات والمقطوعات الموسيقية الخاصة بإنتاجات ديزني المختلفة في مكان واحد داخل منصتها العالمية، حيث أطلقت الشركة على هذا القسم اسم Disney Hub.

ليتم توفيره اليوم في عدة أسواق عالمية عاملة فيها المنصة، شملت الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا وكندا ونيوزيلندا واستراليا وجنوب افريقيا، ليحظى محبي ديزني من مستخدمي سبوتيفاي بوصول سريع لأي من مساراتهم المفضلة.

والتي تشمل بطبيعة الحال مسارات ديزني وبكسار وأفلام مارفال والمقطوعات الموسيقية الحماسية لحرب النجوم وأعمالها الكلاسيكية والمزيد مما أنتجته الشركة.

فيما وضحت سبوتيفاي أن عملية الوصول Disney Hub تتم عبر كتابة Disney في حقل البحث المتواجد في المنصة للتمتع بمسارات ديزني المختلفة.

Disney Hub خطوة لتعزيز الاشتراك العائلي

فيما يبدو أن الشركة تود من إضافة هذا القسم لاستهداف الاشتراكات العائلية وتعزيزها بشكل خاص، والتي بطبيعة الحال يشكل الأطفال فيها ركيزة أساسية؛ وتوسع بذلك نطاق المحتوى الخاص بهم، والذي سينعكس ايجابياً من ناحية توفيره محتوى مناسب لجميع أفراد العائلة بغض النظر عن السن.

وبكون الاشتراك العائلي يصل تقريبا لضعف تكلفة الاشراك الفردي بسعر 15 دولار؛ وفي ظل تنامي سوق خدمات بث المحتوى ودخول شركات جديدة فيه، فأمر طبيعي أن نرى شركة عالمية مثل سبوتيفاي تعمل على تنظيم محتواها بشكل أفضل وتنسق اشتراكاتها لتخدم جميع الفئات والأذواق.

فيما يمكن قراءة اهتمام سبوتيفاي بهذا الجانب من تصريحها بكون مستخدمي منصتها قاموا بالاستماع وتشغيل 2 مليار دقيقة من مسارات ديزني الموسيقة،كم كبير فعلاً، حيث كانت أغنية Let it Go تتربع عرش المسارات الأكثر استماعاً.

والجدير بالذكر أن سبوتيفاي قد وقعت شراكة مع هولو في وقت سابق_ المملوكة لديزني_ حيث كانت الشركة تقدم تخفيضات دورية على مساراتها، لتقدم اليوم الخدمة بشكل اوسع وأكبر.

حيث أن Disney Hub لن يكتفي بمسارات الشركة المتوفرة حالياً في السوق، بل سيبقى على تحديث دائم لتوفير موسيقى أفلام ديزني التي ستطلقها خلال الصيف وحتى نهاية العام.

