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وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع مسئولين أمريكيين العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 بحث وزير الشئون الخارجية السعوي عادل بن أحمد الجبير، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون دول الخليج العربي تيموثي لندر كينج، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وذكرت وكالة الأنباء (واس) اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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