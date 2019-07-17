شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع مسئولين أمريكيين العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث وزير الشئون الخارجية السعوي عادل بن أحمد الجبير، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون دول الخليج العربي تيموثي لندر كينج، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشئون الخارجية السعودى يبحث مع مسئولين أمريكيين العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.