شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تشتبه فى حقيبتين مهملتين بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن أحد رجال الأمن وهو يؤدي مهامه بحي البلد، ظهر اليوم الأربعاء، اشتبه بحقيبتين يدويتين مهملتين بجوار أحد المحلات التجارية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بمباشرة الحالة من الجهات المختصة اتضح أنهما فارغتين ولا تشكلان أى خطر على السلامة العامة.

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