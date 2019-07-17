شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن أسماء 114 متقدماً على وظائفها وتدعوهم للمطابقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أسماء 114 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ودعتهم إلى مطابقة بياناتهم الوظيفية، وإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت التجارة، أن قائمة أسماء المرشحين والمرشحات، جاءت بناءً على نتائج منظومة التوظيف “جدارة” التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتي تشمل الدرجة العلمية، والمعدل التراكمي، والاختبار، وأقدمية التخرج.

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يُذكر أن وزارة التجارة، كانت قد دعت الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، في الرابع من شهر ذي القعدة 1440هـ الموافق السابع من يوليو 2019 على موقعها الإلكتروني.